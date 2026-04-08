Производитель кабелей увеличил объем экспорта при поддержке Росэксимбанка

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания из Томской области увеличила объем экспорта своей продукции благодаря продукту "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка (входит в группу РЭЦ), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).

"Предприятие более 8 лет занимается производством кабельной продукции и поставляет ее в организации корпоративного сектора, на объекты гражданского строительства, а также на экспорт", - отмечает РЭЦ.

География поставок обширная – вся территория России, начиная от Калининграда и Мурманска, заканчивая отдаленными районами Чукотки и Сахалина. Также у компании есть поставки на ряд крупных объектов Монголии, Киргизии и Казахстана.

В связи с большим количеством поставок необходимо было наращивать объемы экспорта, и для этого предприятие воспользовалось продуктом "Деньги на экспорт" от Росэксимбанка.

По словам генерального директора предприятия Олега Касперовича, данное решение было принято по нескольким причинам: низкая льготная ставка на рынке кредитования экспорта, отсутствие залогов и оперативный процесс рассмотрения заявки.

"Мы благодарим Росэксимбанк за эту услугу, это прекрасная возможность для молодой производственной компании. Эти кредитные денежные средства позволили нам увеличить объем экспорта и предоставить своим постоянным иностранным клиентам более лояльные условия сотрудничества, увеличив дни отсрочки. В наших планах также увеличение объемов кабельно-проводниковой продукции на экспорт и выход на новые рынки сбыта", – отметил Касперович.

С четвертого квартала 2025 года процедура оформления одного из самых востребованных кредитных продуктов Росэксимбанка - "Деньги на экспорт" - полностью переведена в онлайн-формат. Подать заявку теперь можно через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".

РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта".