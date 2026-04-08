Эксперт рассказал о схемах работы телефонных мошенников

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мошенники выбивают человека из равновесия с помощью запугиваний, спешки или угрозы срочного списания денег и подталкивают к действиям без паузы на проверку, рассказал основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров информационному порталу РИАМО

"Человека выбивают из равновесия, пугают взломом, блокировкой, чужим кредитом или срочным списанием денег, а дальше подталкивают к действию без паузы на проверку. В результате он сам сообщает код, переводит средства или ставит на телефон опасное приложение", - сказал он.

Отмечается, что главным тревожным сигналом в любой такой ситуации является не столько сам звонок, сколько срочность: когда собеседник требует немедленно перевести деньги, назвать код из SMS-сообщения или перейти по ссылке, это уже повод остановиться.

Также частой схемой мошенничества являются поддельные сайты. Внешне они могут почти не отличаться от настоящих, но выдает их адресная строка. Мошенники понимают, что большинство людей замечает знакомое слово в начале адреса и не дочитывает домен до конца.

Подчеркивается, что все эти схемы имеют три черты: срочность, давление авторитетом и просьба раскрыть закрытые данные.

Сообщается, что особое внимание стоит уделить почте и банковским приложениям, так как через почту восстанавливают доступ почти ко всем сервисам. Поэтому она должна быть защищена особенно тщательно. На телефоне нужен нормальный по сложности пароль или биометрия, а не простая комбинация, которую легко подобрать.

"Крупные суммы не стоит держать в одной точке. Когда все собрано на одном счете, в одном кошельке или на одной почте, любой перехваченный код или взлом бьют сразу по всему объему денег. Намного безопаснее разделять повседневные траты, сбережения и рабочие операции по разным инструментам и аккаунтам", - добавил Мокров.

По его словам, главная уязвимость заключается не в телефоне или приложении, а в привычке действовать сходу. Защита должна начинаться с того, что человек должен остановиться, всё перепроверить, а потом что-то делать.