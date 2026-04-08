ФАС пока не получала жалоб от банков, не входящих в "белый список"

ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 8 апр - РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России пока не поступало жалоб от банков, не входящих в "белый список" сервисов, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский на тарифной конференции ФАС.
"Пока у нас жалоб нет", – сказал он о банках, не входящих в "белый список" сервисов, в котором сейчас находятся лишь пять банков.
Речь идет о ВТБ, Альфа-банке, ПСБ, "МТС банке" и Газпромбанке.
Входящие в "белый список" Минцифры РФ сервисы доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России.
14 ноября 2025, 18:34