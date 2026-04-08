Рейтинг@Mail.ru
В ЕК отреагировали на критику Вэнса в адрес брюссельских бюрократов - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 08.04.2026 (обновлено: 20:17 08.04.2026)
В ЕК отреагировали на критику Вэнса в адрес брюссельских бюрократов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье обиделся на критику вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес европейских политиков и попытался защититься.
Поводом стало вчерашнее выступление Вэнса в Будапеште, в ходе которого он сказал, что брюссельские бюрократы "позорно" пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Венгрии и хотят разрушить ее экономику из-за личной неприязни к премьеру Виктору Орбану.
Комментируя этот выпад, Ренье несколько раз сделал акцент на выражении "европейские бюрократы".
"Именно это и делают европейские бюрократы: выстраивают прочные правила, чтобы гарантировать, что выборы остаются в руках наших граждан. <...> Позвольте мне добавить, с "европейско-бюрократической" точки зрения, что мы не просто исполняем подобное законодательство. Оно было одобрено государствами-членами", — сказал он.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает в институте МСС в Будапеште. 8 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Вэнс указал на противоречие в отношении Европы к России
Вчера, 13:25
Ранее представитель правительства республики Золтан Ковач заявлял, что Еврокомиссия вмешивается в выборы через организации, которые спонсирует на деньги налогоплательщиков. До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказывал мнение, что Брюссель будет агрессивно вмешиваться в выборы, которые пройдут 12 апреля. По его словам, там хотят заменить действующее правительство марионеточным.
Помимо этого, венгерские власти не раз повторяли, что в кампанию активно вмешивается киевский режим с целью привести к власти оппозицию, которая одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
В конце февраля Будапешт заблокировал 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита на 90 миллиардов евро Украине. Это произошло в ответ на приостановку Киевом прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба": Венгрия сочла это политическим шантажом перед выборами. Из-за этого внутри блока назрел вопрос о возможной отмене права вето.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
ЕС сам посеял зерна украинского конфликта, заявил Вэнс
7 апреля, 18:43
 
В миреВенгрияЕврокомиссияВиктор ОрбанЕвросоюзСШАДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала