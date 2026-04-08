В ЕК отреагировали на критику Вэнса в адрес брюссельских бюрократов

БРЮССЕЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье обиделся на критику вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес европейских политиков и попытался защититься.
Поводом стало вчерашнее выступление Вэнса в Будапеште, в ходе которого он сказал, что брюссельские бюрократы "позорно" пытаются вмешаться в предстоящие парламентские выборы в Венгрии и хотят разрушить ее экономику из-за личной неприязни к премьеру Виктору Орбану.
Комментируя этот выпад, Ренье несколько раз сделал акцент на выражении "европейские бюрократы".
"Именно это и делают европейские бюрократы: выстраивают прочные правила, чтобы гарантировать, что выборы остаются в руках наших граждан. <...> Позвольте мне добавить, с "европейско-бюрократической" точки зрения, что мы не просто исполняем подобное законодательство. Оно было одобрено государствами-членами", — сказал он.
Ранее представитель правительства республики Золтан Ковач заявлял, что Еврокомиссия вмешивается в выборы через организации, которые спонсирует на деньги налогоплательщиков. До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказывал мнение, что Брюссель будет агрессивно вмешиваться в выборы, которые пройдут 12 апреля. По его словам, там хотят заменить действующее правительство марионеточным.
Помимо этого, венгерские власти не раз повторяли, что в кампанию активно вмешивается киевский режим с целью привести к власти оппозицию, которая одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.
В конце февраля Будапешт заблокировал 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита на 90 миллиардов евро Украине. Это произошло в ответ на приостановку Киевом прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба": Венгрия сочла это политическим шантажом перед выборами. Из-за этого внутри блока назрел вопрос о возможной отмене права вето.
