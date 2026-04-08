Ефимов: градкомплекс разрабатывает проект предварительного нацстандарта - РИА Новости, 08.04.2026
13:03 08.04.2026
Ефимов: градкомплекс Москвы разрабатывает проект предварительного нацстандарта

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Департамент градостроительной политики Москвы разрабатывает проект предварительного национального стандарта о правилах формирования цифровых ведомостей объемов работ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Разработка предстандарта – это шаг к системной цифровизации строительной отрасли. Он позволит синхронизировать подходы к формированию данных, повысить сопоставимость расчетов и подготовить основу для дальнейшей автоматизации процессов на всех этапах жизненного цикла проекта. Единые требования создадут базу для накопления и анализа данных по реализуемым объектам, что в перспективе повысит качество управленческих решений", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Ефимов добавил, что проект откроет возможности для более точного прогнозирования стоимости и сроков строительства. Кроме того, уменьшатся риски для участников инвестиционно-строительного процесса.
В сообщении указывается, что такой формат работы позволит автоматически получать данные из цифровой информационной модели объекта капитального строительства, быстрее будет проходить проверка сведений.
Создание предстандарта – еще один главный этап цифровой трансформации строительной отрасли, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
