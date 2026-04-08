Ефимов: градкомплекс разрабатывает проект предварительного нацстандарта

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Департамент градостроительной политики Москвы разрабатывает проект предварительного национального стандарта о правилах формирования цифровых ведомостей объемов работ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Разработка предстандарта – это шаг к системной цифровизации строительной отрасли. Он позволит синхронизировать подходы к формированию данных, повысить сопоставимость расчетов и подготовить основу для дальнейшей автоматизации процессов на всех этапах жизненного цикла проекта. Единые требования создадут базу для накопления и анализа данных по реализуемым объектам, что в перспективе повысит качество управленческих решений", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

Ефимов добавил, что проект откроет возможности для более точного прогнозирования стоимости и сроков строительства. Кроме того, уменьшатся риски для участников инвестиционно-строительного процесса.

В сообщении указывается, что такой формат работы позволит автоматически получать данные из цифровой информационной модели объекта капитального строительства, быстрее будет проходить проверка сведений.