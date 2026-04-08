В Еврейской автономной области отменили режим ЧС

11:33 08.04.2026 (обновлено: 12:03 08.04.2026)
В лесах Еврейской автономной области отменили режим ЧС

Пал сухой травы
Пал сухой травы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации отменен лесах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба ОГАУ "Лесоохрана ЕАО".
"С 7 апреля 2026 года был отменен режим чрезвычайных ситуаций в лесах на территории ЕАО, введенный распоряжением губернатора ЕАО от 2 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
При этом особый противопожарный режим продолжает действовать: запрещено посещать леса, разводить открытый огонь, сжигать траву и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях на необорудованных площадках.
