В Еврейской автономной области отменили режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации отменен лесах Еврейской автономной области (ЕАО), сообщает пресс-служба ОГАУ "Лесоохрана ЕАО".
"С 7 апреля 2026 года был отменен режим чрезвычайных ситуаций в лесах на территории ЕАО, введенный распоряжением губернатора ЕАО от 2 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
При этом особый противопожарный режим продолжает действовать: запрещено посещать леса, разводить открытый огонь, сжигать траву и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях на необорудованных площадках.
