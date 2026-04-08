В Иваново возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

БРЯНСК, 8 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Иваново, в котором пострадала 69-летняя женщина, сообщило региональное следственное управление СК в своем канале на платформе Max.
"В Иванове по факту ДТП с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - заявили в ведомстве.
По предварительным данным, как рассказали в управлении, во вторник днем на перекрестке улиц 10 Августа и Марии Рябининой в Иванове "водитель автобуса совершил столкновение с остановившимся впереди автомобилем". В результате аварии 69-летняя пассажирка автобуса получила травмы, ее доставили в больницу, где оказали помощь.
"Следователи… устанавливают обстоятельства… ДТП… Будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке граждан пассажирским транспортом", - добавили в управлении СК.
3 января, 17:09