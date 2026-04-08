Отца подростка, катавшего в Крыму туристов и попавшего в ДТП, будут судить

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя крымского Гурзуфа – организатора платных перевозок на попавшем в ДТП электромобиле, водителем которого был его 17-летний сын без водительских прав, передано в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СК региона.