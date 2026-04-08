Отца подростка, катавшего в Крыму туристов и попавшего в ДТП, будут судить

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя крымского Гурзуфа – организатора платных перевозок на попавшем в ДТП электромобиле, водителем которого был его 17-летний сын без водительских прав, передано в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СК региона.
Установлено, что 42-летний житель Ялты организовал в Гурзуфе платные перевозки отдыхающих на электромобиле по набережной имени Пушкина. Водителем был его 17-летний сын, не имеющий водительского удостоверения. В сентябре 2025 года подросток не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, тогда пострадали пять пассажиров и водитель. Троим из них, включая несовершеннолетнего, причинён тяжкий вред здоровью, уточнили в ведомстве.
Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
"Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд" , - сообщили в ведомстве.