Силы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над российскими регионами

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Силы ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили 16 украинских дронов над российскими регионами, включая Азовское море, сообщило Минобороны России во вторник.
"В период с 15.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
