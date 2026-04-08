Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Багдаде после попадания дрона в дом погиб человек
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:56 08.04.2026 (обновлено: 12:19 08.04.2026)
Синьхуа: в Багдаде после попадания дрона в дом погиб человек, четверо ранены

© AP Photo / Hadi MizbanПоследствия попадания дрона в дом в Багдаде. 8 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Один человек погиб, четыре ранены в иракском Багдаде после попадания беспилотника в дом, передает агентство Синьхуа со ссылкой на источник из МВД Ирака.
"Беспилотник врезался в дом в районе Амирия на западе Багдада, один человек погиб, четыре человека из одной семьи пострадали ", - говорится в сообщении агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреБагдад (город)ИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала