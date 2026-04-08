СМИ: в Багдаде после попадания дрона в дом погиб человек

"Беспилотник врезался в дом в районе Амирия на западе Багдада, один человек погиб, четыре человека из одной семьи пострадали ", - говорится в сообщении агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.