В Чечне не осталось подтопленных жилых домов

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в Чечне не осталось, проводятся восстановительные работы мостов, сообщила пресс-служба МЧС России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня были подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.

"В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, проводятся восстановительно-ремонтные работы 53 поврежденных мостов (19 автомобильных и 34 пешеходных).", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведение аварийно-восстановительных работ продолжается. Организована работа комиссий по оценке ущерба, информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.