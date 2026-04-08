В Чечне не осталось подтопленных жилых домов - РИА Новости, 08.04.2026
09:06 08.04.2026
В Чечне не осталось подтопленных жилых домов

В Чечне не осталось подтопленных жилых домов и приусадебных участков

© МЧС Чеченской Республики/MAXЛиквидация последствий подтопления в Чеченской республике
Ликвидация последствий подтопления в Чеченской республике - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© МЧС Чеченской Республики/MAX
Ликвидация последствий подтопления в Чеченской республике
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в Чечне не осталось, проводятся восстановительные работы мостов, сообщила пресс-служба МЧС России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня были подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.
"В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, проводятся восстановительно-ремонтные работы 53 поврежденных мостов (19 автомобильных и 34 пешеходных).", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проведение аварийно-восстановительных работ продолжается. Организована работа комиссий по оценке ущерба, информирование населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
"Всего к ликвидации последствий непогоды на Северном Кавказе от РСЧС привлечено 3422 человека и 934 единицы техники, в том числе авиация МЧС России", - добавили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияСеверный КавказРамзан КадыровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
