В Белом доме не стали отвечать, кто сейчас контролирует Ормузский пролив - РИА Новости, 08.04.2026
22:09 08.04.2026
В Белом доме не стали отвечать, кто сейчас контролирует Ормузский пролив

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Белый дом в среду отказался уточнять, кто конкретно в данный момент контролирует Ормузский пролив, заявив о необходимости его открытия для навигации.
В ходе брифинга журналисты спросили официально представителя Белого дома Каролин Левитт о том, под чьим контролем находится пролив. Она оставила это без внимания, но озвучила ожидание, что его откроют. "Мы ожидаем, что пролив будет открыт немедленно", - сказала она.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
По ее словам, США видят увеличение объемов движения.
"Это то, за чем мы следим каждую минуту и каждый час", - добавила Левитт.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Позднее иранское агентство Fars сообщало, что Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Дмитриев оценил решение Ирана открыть Ормузский пролив
Вчера, 10:18
 
