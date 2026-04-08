В Белом доме не стали отвечать, кто сейчас контролирует Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Белый дом в среду отказался уточнять, кто конкретно в данный момент контролирует Ормузский пролив, заявив о необходимости его открытия для навигации.
В ходе брифинга журналисты спросили официально представителя Белого дома Каролин Левитт о том, под чьим контролем находится пролив. Она оставила это без внимания, но озвучила ожидание, что его откроют. "Мы ожидаем, что пролив будет открыт немедленно", - сказала она.
По ее словам, США видят увеличение объемов движения.
"Это то, за чем мы следим каждую минуту и каждый час", - добавила Левитт.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
Позднее иранское агентство Fars сообщало, что Иран приостановил передвижение танкеров через Ормузский пролив после атак Израиля на Ливан.