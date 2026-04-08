03:34 08.04.2026
Доллар дешевеет после новостей о перемирии между США и Ираном

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Купюра доллара США. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам после сообщений о двухнедельном перемирии между США и Ираном, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.29 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1674 доллара с 1,1597 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 158,65 иены с уровня прошлого закрытия в 159,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,67% - до 99 пунктов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Цены на нефть обвалились на фоне новостей о перемирии США и Ирана
