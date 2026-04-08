Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, 13 авто и две в станции RADA RPS-42 израильского производства зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 40 военнослужащих, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства, два склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Балабино Запорожской области и города Херсон.