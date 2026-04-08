МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Некомпетентные бюрократы Евросоюза ненавидят правильность подходов Венгрии к суверенитету, миграции и энергетической безопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Он разоблачает злонамеренные попытки ЕС вмешаться в выборы в Венгрии", - добавил Дмитриев.
Во вторник на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште Вэнс заявил, что Брюссель намерен разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к премьеру. В ходе той же пресс-конференции Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.