Некомпетентные бюрократы ЕС ненавидят подходы Венгрии, заявил Дмитриев - РИА Новости, 08.04.2026
08:19 08.04.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Некомпетентные бюрократы Евросоюза ненавидят правильность подходов Венгрии к суверенитету, миграции и энергетической безопасности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Некомпетентные бюрократы ЕС ненавидят правильность подходов Венгрии к суверенитету, миграции и энергетической безопасности, поскольку это разоблачает бюрократическую глупость ЕС", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал новость о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с призывом к народу Венгрии бороться против бюрократов Европейского союза в Брюсселе в деле защиты суверенитета своей страны.
"Он разоблачает злонамеренные попытки ЕС вмешаться в выборы в Венгрии", - добавил Дмитриев.
Во вторник на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште Вэнс заявил, что Брюссель намерен разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к премьеру. В ходе той же пресс-конференции Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.
Вэнс прибыл в Будапешт с официальным двухдневным визитом в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Перед вылетом он заявил, что заметную часть переговоров наряду с двусторонними отношениями займут темы Европы и Украины.
