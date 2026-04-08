В депздраве Москвы прокомментировали конфликт между врачом и пациенткой
22:01 08.04.2026
В депздраве Москвы прокомментировали конфликт между врачом и пациенткой

Скриншот видео, на котором пациентка оскорбляет врача
Скриншот видео, на котором пациентка оскорбляет врача
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Система приема в поликлиниках Москвы выстроена так, чтобы каждый пациент мог попасть к врачу в удобное время, в случае опозданий необходимо заранее перенести или отменить запись, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.
Ранее в СМИ распространилось видео, на котором пациентка, сильно опоздавшая на прием к врачу в поликлинике, начала оскорблять медработника за то, что тот не смог принять ее.
"Все наши медицинские работники - высококвалифицированные специалисты. Мы отбираем сотрудников исключительно по уровню их знаний и умений. В московских поликлиниках бок о бок работают врачи разных национальностей. Нам важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя в безопасности и уверенно", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
В депздраве отметили, что уважительный диалог врача и пациента является важной частью эффективного лечения. Кроме того, система приема в столичных поликлиниках выстроена так, чтобы каждый пациент мог попасть к врачу в удобное время.
"Если вы понимаете, что опаздываете или не можете прийти, - пожалуйста, перенесите или отмените запись заранее. Так доктор сможет уделить время и вам, и другим пациентам, которым тоже нужна его помощь. Уважайте окружающих и помните: мы все живем в одной стране, в одном городе, и мы здесь не чужие друг другу", - подчеркивается в сообщении.
