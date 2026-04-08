В депздраве Москвы прокомментировали конфликт между врачом и пациенткой

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Система приема в поликлиниках Москвы выстроена так, чтобы каждый пациент мог попасть к врачу в удобное время, в случае опозданий необходимо заранее перенести или отменить запись, рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Ранее в СМИ распространилось видео, на котором пациентка, сильно опоздавшая на прием к врачу в поликлинике, начала оскорблять медработника за то, что тот не смог принять ее.

"Все наши медицинские работники - высококвалифицированные специалисты. Мы отбираем сотрудников исключительно по уровню их знаний и умений. В московских поликлиниках бок о бок работают врачи разных национальностей. Нам важно, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя в безопасности и уверенно", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

В депздраве отметили, что уважительный диалог врача и пациента является важной частью эффективного лечения. Кроме того, система приема в столичных поликлиниках выстроена так, чтобы каждый пациент мог попасть к врачу в удобное время.