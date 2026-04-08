Вкладчикам объяснили, когда выгодно закрыть депозит и открыть новый

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В условиях снижения ставок по вкладам многие задумываются о досрочном закрытии депозита. О том, когда это оправданно, агентству “Прайм” рассказал кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
«
"Не стоит закрывать старый вклад, если прошел значительный срок с момента открытия — потеря уже начисленных процентов может превысить выгоду от более высокой ставки по новому вкладу. Невыгодно закрывать при незначительной разнице в ставках (например, новый вклад предлагает лишь на 1–2% больше) или если условия нового вклада менее выгодны (например, нет капитализации)", — пояснил он.
По словам Кутьина, закрывать старый вклад и открывать новый выгодно в двух случаях: если вклад открыт недавно (потеря процентов минимальна) и новая ставка существенно выше старой, а также если условия нового вклада выгоднее по реальной доходности (с учётом капитализации). Важно сравнивать не только номинальные проценты, но и дополнительные опции.
Эксперт советует следить за динамикой ключевой ставки ЦБ (ее снижение ведет к падению доходности вкладов), а для расчета выгоды использовать простую формулу: доход по новому вкладу минус потери от досрочного закрытия минус доход по старому вкладу до окончания срока. Если результат положительный — стоит менять.
