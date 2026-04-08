В конгрессе США потребовали немедленно прекратить войну с Ираном

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Конгресс США обязан остановить войну с Ираном, прежде чем американский лидер Дональд Трамп приведет в действие свой ультиматум, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис в социальной сети X.
"Конгресс должен немедленно положить конец этой безрассудной войне, которую он (Президент США – Прим. ред.) сам же и развязал в Иране, прежде чем Дональд Трамп ввергнет нас в Третью мировую войну", — написал он, комментируя ультиматум Трампа.
Он призвал каждого республиканца поставить патриотический долг выше партийных интересов и положить конец этому безумию.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты в настоящее время находятся в разгаре жарких переговоров по Ирану на фоне приближающегося истечения его ультиматума Тегерану.
Хозяин Белого дома 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.