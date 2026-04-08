Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ

Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ

© Фото : пресс-служба ПСБ Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ

Фрадков и Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поддержка реализации национальных проектов на территории Чувашии со стороны ПСБ стала одной из основных тем рабочей встречи в Москве председателя ПСБ Петра Фрадкова и главы республики Олега Николаева, сообщила пресс-служба банка.

"Потенциал для сотрудничества ПСБ и Чувашской республики очень значительный - мы уже реализовали ряд масштабных проектов и планируем двигаться дальше. Цель нашей совместной работы не просто стабильное социально-экономическое развитие региона, а создание комфортной благоприятной среды для жизни, работы, творчества, сохранение и преумножение традиций, формирование культурного кода и постоянное движение вперед во всех сферах", — приводятся в сообщении слова Фрадкова, который также является куратором Чувашского отделения Союза машиностроителей России.

Стороны обсудили, в том числе, поддержку ключевых региональных мероприятий, возможности строительства спортивной инфраструктуры в сфере легкой атлетики при поддержке банка.

В пресс-службе напомнили, что в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" ПСБ финансирует строительный сектор региона, выдает гарантии на исполнение контрактов. ПСБ предоставил инвесткредит на реконструкцию гостиницы "Волга Премиум Отель", при участии банка построен Музей вышитой карты России в столице Чувашии. ПСБ также выступает финансовым партнером региональных дорожных компаний, содействует реализации нацпроекта "Демография" и госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

Кроме того, ПСБ совершенствует в республике меры поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей в рамках специализированных программ.