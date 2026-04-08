Рейтинг@Mail.ru
Фрадков и Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 08.04.2026 (обновлено: 20:21 08.04.2026)
Фрадков и Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ

ПСБ поддержит реализацию нацпроектов в Чувашии

© Фото : пресс-служба ПСБПредседатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ
Председатель ПАО Банк ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : пресс-служба ПСБ
Председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков и глава Чувашской республики Олег Николаев обсудили поддержку проектов в Чувашии со стороны ПСБ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Поддержка реализации национальных проектов на территории Чувашии со стороны ПСБ стала одной из основных тем рабочей встречи в Москве председателя ПСБ Петра Фрадкова и главы республики Олега Николаева, сообщила пресс-служба банка.
"Потенциал для сотрудничества ПСБ и Чувашской республики очень значительный - мы уже реализовали ряд масштабных проектов и планируем двигаться дальше. Цель нашей совместной работы не просто стабильное социально-экономическое развитие региона, а создание комфортной благоприятной среды для жизни, работы, творчества, сохранение и преумножение традиций, формирование культурного кода и постоянное движение вперед во всех сферах", — приводятся в сообщении слова Фрадкова, который также является куратором Чувашского отделения Союза машиностроителей России.
Стороны обсудили, в том числе, поддержку ключевых региональных мероприятий, возможности строительства спортивной инфраструктуры в сфере легкой атлетики при поддержке банка.
В пресс-службе напомнили, что в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" ПСБ финансирует строительный сектор региона, выдает гарантии на исполнение контрактов. ПСБ предоставил инвесткредит на реконструкцию гостиницы "Волга Премиум Отель", при участии банка построен Музей вышитой карты России в столице Чувашии. ПСБ также выступает финансовым партнером региональных дорожных компаний, содействует реализации нацпроекта "Демография" и госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
Кроме того, ПСБ совершенствует в республике меры поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей в рамках специализированных программ.
Николаев предложил ПСБ выступить генеральным партнером XVI Чебоксарского экономического форума, который пройдет в рамках празднования Дня Республики 18–19 июня, а также поддержать проект "Этноран" в рамках "Чебоксарского полумарафона — 2026".
РоссияМоскваЧувашская Республика (Чувашия)Петр ФрадковОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала