В Чечне завершается строительство домов для пострадавших от непогоды
23:32 08.04.2026 (обновлено: 23:33 08.04.2026)
В Чечне завершается строительство домов для пострадавших от непогоды

Кадыров: в Чечне завершается строительство домов для пострадавших от непогоды

Строительство жилья. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Часть домов для пострадавших в результате непогоды в Гудермесском районе Чечни возведена до уровня кровли, остальные находятся на стадии установки окон, внутренней отделки и монтажа коммуникаций, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"Часть домов уже подведена под крышу, другие — на стадии установки окон, внутренней отделки и монтажа коммуникаций. Электрификация завершена, ведётся подвод водопровода и газопровода, начата подготовка дорог под асфальтирование", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
⠀Глава региона сообщил, что работы выполняются по графику, есть необходимые специалисты, инвентарь, стройматериалы и спецтехника, соблюдаются нормы техники безопасности и строительные стандарты.
Глава Чечни 29 марта ввел режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений. Из-за обильных дождей и ливня в республике были подтоплены многие населенные пункты и села, размыты дороги и мосты.
