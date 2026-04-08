В Чечне завершается строительство домов для пострадавших от непогоды

ГРОЗНЫЙ, 8 апр — РИА Новости. Часть домов для пострадавших в результате непогоды в Гудермесском районе Чечни возведена до уровня кровли, остальные находятся на стадии установки окон, внутренней отделки и монтажа коммуникаций, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Часть домов уже подведена под крышу, другие — на стадии установки окон, внутренней отделки и монтажа коммуникаций. Электрификация завершена, ведётся подвод водопровода и газопровода, начата подготовка дорог под асфальтирование", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

⠀Глава региона сообщил, что работы выполняются по графику, есть необходимые специалисты, инвентарь, стройматериалы и спецтехника, соблюдаются нормы техники безопасности и строительные стандарты.