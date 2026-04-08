Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл паводок подтопил более 250 домов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 08.04.2026
В Марий Эл паводок подтопил более 250 домов

В трех районах Марий Эл паводок подтопил более 250 домов

© РИА Новости / Николай Хижняк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Более 250 домов и более 309 приусадебных участков подтопило в трех районах Марий Эл из-за резкого повышения воды в двух местных реках, сообщает региональное управление МЧС.
"В связи с повышением уровня воды в реках Малая Кокшага и Рутка на территории Марий Эл сложилась паводковая ситуация. Всего подтоплено 257 жилых домов и 307 приусадебных участков в трёх муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
Так, в Йошкар‑Оле подтоплены 142 жилых дома и 142 приусадебных участка, в Медведевском районе - 60 жилых домов и 110 приусадебных участков, в Горномарийском районе - 55 жилых домов и 55 приусадебных участков.
"В результате паводка погибших и пострадавших людей нет", - отмечается в сообщении.
В свою очередь глава региона Юрий Зайцев отметил, что как и прогнозировали, в связи с обильными снегопадами паводок в республике превысил средние многолетние значения.
"На Волге ситуация стабильная, но вероятность подтопления дорог к некоторым населённым пунктам сохраняется. На наиболее опасных направлениях развернуты аварийно-спасательные группы, есть техника, лодки, дежурят спасатели. Развернуты пункты временного размещения в Йошкар-Оле, Куяре, Кокшайске", - написал Зайцев на платформе Max.
Он добавил, что оперативные экстренные службы приведены в повышенную готовность.
ПроисшествияМедведевский районГорномарийский районЙошкар-ОлаЮрий ЗайцевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала