В Марий Эл паводок подтопил более 250 домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Более 250 домов и более 309 приусадебных участков подтопило в трех районах Марий Эл из-за резкого повышения воды в двух местных реках, сообщает региональное управление МЧС.

"В связи с повышением уровня воды в реках Малая Кокшага и Рутка на территории Марий Эл сложилась паводковая ситуация. Всего подтоплено 257 жилых домов и 307 приусадебных участков в трёх муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Так, в Йошкар‑Оле подтоплены 142 жилых дома и 142 приусадебных участка, в Медведевском районе - 60 жилых домов и 110 приусадебных участков, в Горномарийском районе - 55 жилых домов и 55 приусадебных участков.

"В результате паводка погибших и пострадавших людей нет", - отмечается в сообщении.

В свою очередь глава региона Юрий Зайцев отметил, что как и прогнозировали, в связи с обильными снегопадами паводок в республике превысил средние многолетние значения.

"На Волге ситуация стабильная, но вероятность подтопления дорог к некоторым населённым пунктам сохраняется. На наиболее опасных направлениях развернуты аварийно-спасательные группы, есть техника, лодки, дежурят спасатели. Развернуты пункты временного размещения в Йошкар-Оле , Куяре, Кокшайске", - написал Зайцев на платформе Max.