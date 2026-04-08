Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области пациентка умерла в роддоме - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 08.04.2026
В Ростовской области пациентка умерла в роддоме

В Ростовской области пациентка умерла в роддоме, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Пациентка скончалась в родильном доме в Ростовской области, в медучреждении организована проверка, сообщает минздрав региона.
Как сообщили местные Telegram-каналы, во вторник девушку привезли со схватками в роддом Новочеркасска. Позже ее состояние ухудшилось и она впала в кому. Ей сделали кесарево сечение и перевезли в медучреждение в Ростов-на-Дону, где она скончалась.
"В связи с трагическим случаем с пациенткой министерством здравоохранения Ростовской области проводится внеплановая проверка в родильном доме города Новочеркасска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цель проверки - установить обстоятельства произошедшего, оценить качество и безопасность медицинской помощи.
В прокуратуре Ростовской области журналистам сообщили, что в связи со смертью пациентки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертью пациентки одного из медицинских учреждений Ростова-на-Дону", - сказал представитель надзорного ведомства.
Роддом №1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Роспотребнадзор в 2025 году проверял роддом Новокузнецка, где умерли дети
21 января, 10:02
 
ПроисшествияРостовская областьНовочеркасскРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала