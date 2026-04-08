Ростовские ветеринары помогают раненым лошадям в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Ростовские ветеринары приехали в Запорожскую область и помогают трем выжившим после атаки ВСУ лошадям на конной ферме в Акимовском районе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Теперь выжившим лошадям нужен постоянный уход и забота. Губернатор поблагодарил министерство спорта Запорожской области, администрацию Акимовского муниципального округа, Федерацию конного спорта Запорожской области за активность в вопросе оказания помощи фермеру в восстановлении поголовья и лечении выживших животных.