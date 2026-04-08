Ростовские ветеринары помогают раненым лошадям в Запорожской области - РИА Новости, 08.04.2026
21:05 08.04.2026
Ростовские ветеринары помогают раненым лошадям в Запорожской области

Ростовские ветеринары помогают раненным ВСУ лошадям в Запорожской области

© РИА Новости / Карина Ивашко
На конной ферме - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Карина Ивашко
На конной ферме. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Ростовские ветеринары приехали в Запорожскую область и помогают трем выжившим после атаки ВСУ лошадям на конной ферме в Акимовском районе, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Беспилотники ВСУ 2 апреля атаковали конную ферму в Акимовском муниципальном округе Запорожской области, погибли 14 лошадей, выжить удалось лишь трём, сообщил ранее Балицкий.
"После атаки выжили три лошади — они очень пострадали, требуют ухода и лечения. На помощь откликнулись специалисты из Ростовской области, которые выехали и на месте провели узкопрофильные исследования, рентгеновское обследование, обработку ран" , - написал губернатор в канале на платформе Мах.
Теперь выжившим лошадям нужен постоянный уход и забота. Губернатор поблагодарил министерство спорта Запорожской области, администрацию Акимовского муниципального округа, Федерацию конного спорта Запорожской области за активность в вопросе оказания помощи фермеру в восстановлении поголовья и лечении выживших животных.
