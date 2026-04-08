На Кипре умерла блокадница Галина Мацкина

19:25 08.04.2026
На Кипре в возрасте 98 лет умерла блокадница Галина Мацкина

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Блокадница Галина Мацкина, проживавшая на Кипре, скончалась в возрасте 98 лет, сообщило посольство РФ на Кипре.
"Сообщаем, что 6 апреля 2026 года в возрасте 98 лет ушла из жизни проживавшая на Кипре наша соотечественница, ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Галина Борисовна Мацкина", - говорится в сообщении посольства в Telegram.
Мацкина проживала в блокадном Ленинграде, будучи подростком. Позднее ее эвакуировали через Ладожское озеро. В 2025 году посол РФ в Республике Кипр Мурат Зязиков вручил ей юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", сообщили в дипмиссии.
 
