В Урене шесть человек госпитализировали с кишечной инфекцией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый госпитализированы с кишечной инфекцией в Урене Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"В настоящее время в инфекционном отделении Уренской центральной районной больницы проходят лечение 1 взрослый и 5 детей. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - рассказали в минздраве.
Ранее глава Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев заявил, что 54 местных жителя заболели норовирусом, 5 из них госпитализированы, власти ищут источник заражения – предположительно, в водовод попали паводковые или сточные воды. Региональный СУСК сообщил, что все госпитализированные рассказали о том, что употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения по месту проживания. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ).