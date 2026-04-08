Рейтинг@Mail.ru
В Урене шесть человек госпитализировали с кишечной инфекцией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 08.04.2026
В Урене шесть человек госпитализировали с кишечной инфекцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый госпитализированы с кишечной инфекцией в Урене Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
"В настоящее время в инфекционном отделении Уренской центральной районной больницы проходят лечение 1 взрослый и 5 детей. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - рассказали в минздраве.
Ранее глава Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев заявил, что 54 местных жителя заболели норовирусом, 5 из них госпитализированы, власти ищут источник заражения – предположительно, в водовод попали паводковые или сточные воды. Региональный СУСК сообщил, что все госпитализированные рассказали о том, что употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения по месту проживания. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг (статья 238 УК РФ).
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В Москве с отравлением госпитализировали 28 работников Красноярского театра
7 апреля, 09:27
 
ПроисшествияУреньНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала