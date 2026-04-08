В Урене шесть человек госпитализировали с кишечной инфекцией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый госпитализированы с кишечной инфекцией в Урене Нижегородской области, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

"В настоящее время в инфекционном отделении Уренской центральной районной больницы проходят лечение 1 взрослый и 5 детей. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - рассказали в минздраве.