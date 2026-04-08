В Кузбассе после пропажи Героя России Асылханова возбудили дело об убийстве

КЕМЕРОВО, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Кузбассе после пропажи 3 апреля Героя России Алексея Асылханова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по региону.

Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся, его разыскивает полиция. Управление СК РФ по Кузбассу сообщило, что идет проверка.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ", - рассказала собеседница агентства.

Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.