ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных в Чувашии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
Ранее ряд СМИ писали, что 5-6 осужденных сбежали из специального вагона поезда в Чувашии, а правоохранительные органы ведут их поиски.
"Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской республики не соответствует действительности", - сообщили в пресс-бюро.
В службе добавили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено.