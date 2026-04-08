ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных в Чувашии - РИА Новости, 08.04.2026
14:52 08.04.2026 (обновлено: 14:59 08.04.2026)
ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных в Чувашии

ФСИН опровергла сообщения о побеге осужденных в Чувашии из специального вагона

Папка с логотипом ФСИН РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
Ранее ряд СМИ писали, что 5-6 осужденных сбежали из специального вагона поезда в Чувашии, а правоохранительные органы ведут их поиски.
"Распространяемая в СМИ информация о побеге осужденных из специального вагона на территории Чувашской республики не соответствует действительности", - сообщили в пресс-бюро.
В службе добавили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено.
Никита Журавель в Волгоградском областном суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
ФСИН опровергла информацию об исчезновении осужденного за госизмену
26 марта, 15:42
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Чувашская Республика (Чувашия)Происшествия
 
 
