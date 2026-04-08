Мурманский оперштаб предупредил о фейке об отставке губернатора

МУРМАНСК, 8 апр – РИА Новости. Фейковый приказ об отставке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за подписью президента РФ Владимира Путина распространяется в социальных сетях, предупредили в мурманском оперативном штабе.

"В социальных сетях распространяется фейковая новость с приложением поддельного документа. Это - фейк! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины", - говорится в сообщении.