Рейтинг@Mail.ru
Мурманский оперштаб предупредил о фейке об отставке губернатора
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 08.04.2026
Мурманский оперштаб предупредил о фейке об отставке губернатора

© РИА Новости / Павел Львов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 8 апр – РИА Новости. Фейковый приказ об отставке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса за подписью президента РФ Владимира Путина распространяется в социальных сетях, предупредили в мурманском оперативном штабе.
"В социальных сетях распространяется фейковая новость с приложением поддельного документа. Это - фейк! Распространение такой информации – один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины", - говорится в сообщении.
В подтверждение оперштаб приложил поддельный указ о том, что глава государства якобы принял отставку Чибиса.
ПолитикаМурманская областьРоссияАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала