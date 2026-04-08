Суд обязал выплатить компенсацию родственникам мужчины, которого убил бык
11:34 08.04.2026 (обновлено: 13:00 08.04.2026)
Суд обязал выплатить компенсацию родственникам мужчины, которого убил бык

В Омской области выплатят компенсацию родственникам мужчины, убитого быком

ОМСК, 8 апр — РИА Новости. В Омской области суд постановил выплатить более полумиллиона рублей родственникам мужчины, которого убил бык, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.
"Решением Кормиловского районного суда с учетом определения Омского областного суда с ответчика в пользу истцов взыскано в общей сложности 510 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", — говорится в релизе.
Инцидент произошел в мае 2025 года в селе Юрьево Кормиловского района. При выгоне скота на 65-летнего мужчину напал бык-производитель. Тот получил многочисленные травмы и через несколько недель умер в больнице.
Родственники погибшего заявили, что бык был агрессивным и представлял собой источник повышенной опасности, а его владелец должен нести ответственность. Хозяин животного утверждал в суде, что бык агрессивным не был, а в произошедшем обвинял пастуха.
Владельца быка признали виновным, так как он не обеспечил качественное содержание животного и меры по безопасности окружающих.
