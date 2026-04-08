Суд обязал выплатить компенсацию родственникам мужчины, которого убил бык

ОМСК, 8 апр — РИА Новости. В Омской области суд постановил выплатить более полумиллиона рублей родственникам мужчины, которого убил бык, сообщили в объединенной В Омской области суд постановил выплатить более полумиллиона рублей родственникам мужчины, которого убил бык, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

"Решением Кормиловского районного суда с учетом определения Омского областного суда с ответчика в пользу истцов взыскано в общей сложности 510 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", — говорится в релизе.

Инцидент произошел в мае 2025 года в селе Юрьево Кормиловского района . При выгоне скота на 65-летнего мужчину напал бык-производитель. Тот получил многочисленные травмы и через несколько недель умер в больнице.

Родственники погибшего заявили, что бык был агрессивным и представлял собой источник повышенной опасности, а его владелец должен нести ответственность. Хозяин животного утверждал в суде, что бык агрессивным не был, а в произошедшем обвинял пастуха.