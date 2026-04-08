СМИ: в Британии отменяют авиарейсы внутри страны из-за цен на топливо

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Британские авиакомпании начали отменять рейсы внутри страны из-за роста цен на авиационное топливо на фоне закрытия Ормузского пролива, сообщает газета Telegraph.
"Авиакомпании, предоставляющие "жизненно" важные рейсы в отдаленные части Британских островов, начали отменять услуги на фоне растущих цен на авиационное топливо", - говорится в материале издания.
Как отмечает газета, речь, в частности, идет о рейсах из графства Корнуолл и острова Гернси в Лондон. Так, авиакомпания Skybus уже отменила рейсы из корнуолльского Ньюки в лондонский аэропорт "Гатвик", сославшись на колоссальный рост цен на топливо из-за ближневосточного конфликта и снижение числа забронированных билетов. О сокращении числа рейсов также сообщила и Aurigny, авиакомпания из Гернси, сославшись на те же две причины.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.