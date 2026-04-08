Бразилия в шесть раз нарастила импорт первичного алюминия из России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Стоимость поставок необработанного алюминия из России в Бразилию в марте этого года выросла более чем в шесть раз в годовом выражении, до максимальных с 2021 года для этого месяца значений, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы.