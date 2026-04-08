Бразилия в шесть раз нарастила импорт первичного алюминия из России
21:38 08.04.2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Стоимость поставок необработанного алюминия из России в Бразилию в марте этого года выросла более чем в шесть раз в годовом выражении, до максимальных с 2021 года для этого месяца значений, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской статслужбы.
Так, за март Бразилия импортировала из России алюминия на 6,6 миллиона долларов, что в 6,2 раза больше, чем в марте прошлого года, и на 39% больше, чем в феврале. При этом для марта это стало максимальным значением с 2021 года.
Всего за март бразильцы купили необработанного алюминия на 55,03 миллиона долларов, сократив поставки как в месячном выражении - на пятую часть, так и в годовом - на 12%.
Россия заняла четвертое место среди основных поставщиков. Также в пятерке расположились Аргентина с 17,4 миллиона долларов, Индия - 16,4 миллиона, Венесуэла - 8,5 миллиона и Катар - 2,2 миллиона долларов.
