БПЛА атаковали центр дипломатической поддержки США в Багдаде - РИА Новости, 08.04.2026
18:47 08.04.2026
БПЛА атаковали центр дипломатической поддержки США в Багдаде

БПЛА атаковали дипучреждение США в Багдаде и аэропорт иракской столицы

© AP Photo / Hadi Mizban. Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Посольство США в Ираке сообщило об ударе дронами рядом с центром дипломатической поддержки США и аэропортом Багдада.
"Восьмого апреля иракские террористические группировки, поддерживающие Иран, совершили несколько атак беспилотниками вблизи центра дипломатической поддержки и международного аэропорта Багдада", - говорится в сообщении диппредставительства.
В ведомстве добавили, что эти группировки якобы могут готовить новые атаки против американских граждан и объектов в Ираке.
