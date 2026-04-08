БПЛА атаковали центр дипломатической поддержки США в Багдаде

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Посольство США в Ираке сообщило об ударе дронами рядом с центром дипломатической поддержки США и аэропортом Багдада.
"Восьмого апреля иракские террористические группировки, поддерживающие Иран, совершили несколько атак беспилотниками вблизи центра дипломатической поддержки и международного аэропорта Багдада", - говорится в сообщении диппредставительства.
В ведомстве добавили, что эти группировки якобы могут готовить новые атаки против американских граждан и объектов в Ираке.