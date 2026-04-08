В Брянской области при атаке БПЛА ВСУ пострадал человек

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сотрудник "Брянскэнерго" ранен при атаке дронами ВСУ по брянскому селу Демьянки, ему оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара, к сожалению, ранен сотрудник "Брянскэнерго". Мужчине оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что повреждены два специализированных автомобиля. Также, по словам губернатора, работают оперативные и экстренные службы.