В Брянской области при атаке БПЛА ВСУ пострадал человек

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сотрудник "Брянскэнерго" ранен при атаке дронами ВСУ по брянскому селу Демьянки, ему оказана вся необходимая медпомощь, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он добавил, что повреждены два специализированных автомобиля. Также, по словам губернатора, работают оперативные и экстренные службы.