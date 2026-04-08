БПЛА Израиля остаются над Бейрутом после заявлений о прекращении огня

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Беспилотники израильских ВВС продолжают находится в небе над Бейрутом после сообщений о достижении договоренностей о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится том числе и на Ливан.
Беспилотники не покидают воздушное пространство ливанской столицы и находятся на низкой высоте, в связи с чем шум их двигателей слышен во всех районах Бейрута.