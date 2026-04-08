Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 08.04.2026
БПЛА Израиля остаются над Бейрутом после заявлений о прекращении огня

Израильские военные на границе с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Беспилотники израильских ВВС продолжают находится в небе над Бейрутом после сообщений о достижении договоренностей о двухнедельном прекращении огня на Ближнем Востоке, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф утверждал, что режим прекращения огня начнет действовать немедленно и распространится том числе и на Ливан.
Беспилотники не покидают воздушное пространство ливанской столицы и находятся на низкой высоте, в связи с чем шум их двигателей слышен во всех районах Бейрута.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
В Тель-Авиве второй раз за полчаса прогремели взрывы
03:42
 
В миреСШАИранПакистанДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала