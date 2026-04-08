Названы отрасли, где предлагают больше всего бонусов для сотрудников

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Руководители в сфере ИТ-технологий, финансов и розничной торговли чаще других предлагают соискателям в России дополнительные бонусы на работе, следует из анализа рынка труда сервисов hh.ru и Dream Job, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Отрасли ИТ, финансов и розничной торговли предлагают больше всего бонусов и бенефитов для сотрудников", - сказано в результатах анализа.

Уточняется, что в ИТ-секторе чаще всего предлагают ДМС, корпоративный спорт и мобильную связь (по 18%), а также обучение за счет компании (14%). В финансовой сфере основной бонус - корпоративная пенсия (24%), тогда как ДМС, спорт и обучение встречаются реже - на уровне 9–13%.

В ритейле распространены служебные автомобили (15%), доставка сотрудников и подарки детям (по 14%), а также материальная помощь и корпоративное питание (по 13%).

По данным Dream Job, санаторный отдых чаще всего предлагают в логистике (17%), нефтегазовой отрасли (10%) и машиностроении (7%), а корпоративное жилье - в добывающей и строительной отраслях (по 15%), HoReCa (9%) и нефтегазе (8%).