Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли, где предлагают больше всего бонусов для сотрудников
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 08.04.2026 (обновлено: 10:50 08.04.2026)
Названы отрасли, где предлагают больше всего бонусов для сотрудников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудник в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Руководители в сфере ИТ-технологий, финансов и розничной торговли чаще других предлагают соискателям в России дополнительные бонусы на работе, следует из анализа рынка труда сервисов hh.ru и Dream Job, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Отрасли ИТ, финансов и розничной торговли предлагают больше всего бонусов и бенефитов для сотрудников", - сказано в результатах анализа.
Уточняется, что в ИТ-секторе чаще всего предлагают ДМС, корпоративный спорт и мобильную связь (по 18%), а также обучение за счет компании (14%). В финансовой сфере основной бонус - корпоративная пенсия (24%), тогда как ДМС, спорт и обучение встречаются реже - на уровне 9–13%.
В ритейле распространены служебные автомобили (15%), доставка сотрудников и подарки детям (по 14%), а также материальная помощь и корпоративное питание (по 13%).
По данным Dream Job, санаторный отдых чаще всего предлагают в логистике (17%), нефтегазовой отрасли (10%) и машиностроении (7%), а корпоративное жилье - в добывающей и строительной отраслях (по 15%), HoReCa (9%) и нефтегазе (8%).
Анализ рынка труда России представлен за первый квартал 2026 года.
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала