ПВО ночью уничтожила 73 украинских беспилотника

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Средства ПВО за ночь уничтожили 73 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 7 апреля до 07.00 8 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
