Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 08.04.2026 (обновлено: 14:00 08.04.2026)
В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек

В Белгородской области при атаке беспилотника на автомобиль погиб человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Один человек погиб, четверо ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Нежеголь Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате атаки ВСУ один человек погиб, четверо получили ранения. В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Глава региона добавил, что трое мужчин доставлены в местную больницу бойцами самообороны, у них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.
"Четвертый пострадавший самостоятельно обратился в больницу. После оказания помощи бригада СМП транспортирует двоих мужчин в городскую больницу №2 Белгорода, остальные продолжают обследование в ЦРБ", - уточнил Гладков.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала