В Белгородской области при атаке беспилотника погиб человек

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Один человек погиб, четверо ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Нежеголь Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона добавил, что трое мужчин доставлены в местную больницу бойцами самообороны, у них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела.
"Четвертый пострадавший самостоятельно обратился в больницу. После оказания помощи бригада СМП транспортирует двоих мужчин в городскую больницу №2 Белгорода, остальные продолжают обследование в ЦРБ", - уточнил Гладков.
