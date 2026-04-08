Суд признал наказание фигурантам дела об убийстве байкера в Москве законным
14:50 08.04.2026 (обновлено: 14:57 08.04.2026)
Суд признал наказание фигурантам дела об убийстве байкера в Москве законным

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным наказание фигурантам уголовного дела об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке, но лишил одного из них автомобиля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Московского городского суда изменить… в остальной части оставить приговор без изменений", - решила судебная коллегия.
Фактически суд внес лишь одно существенное изменение в приговор – конфисковал автомобиль BMW, на котором один из фигурантов подъехал к месту преступления. Предметом же спора о парковке был автомобиль Toyota, машина находилась под арестом. В части назначенного наказания и взысканий приговор оставлен без изменений.
Как было указано в апелляционном представлении прокурора, приговор подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и несправедливостью, мягкостью назначенного наказания, что позволило ряду фигурантов выйти на свободу. На самом деле, по мнению прокурора, у обвиняемых была существенная роль в совершении преступления, Мосгорсуд необоснованно переквалифицировал их действия.
Представители потерпевших - родителей убитого - просили изменить приговор, так как исковые требования о компенсации морального вреда не были удовлетворены в полном объеме, а фигуранты заслуживают более жесткого наказания.
В суде выступила и мать байкера. Она рассказала, что её сына убили фактически на руках у невесты, пара после нескольких лет отношений планировала свадьбу, "её жизнь также разрушена".
Обвиняемые повторили в суде, что приносят свои извинения всем, кого затронуло их преступное деяние. Потерпевшие извинения не приняли. Фигуранты также указали, что вменяемого им преступного сговора, направленного на убийство, не было.
Мосгорсуд 6 ноября 2025 года приговорил основного обвиняемого Шахина Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, другие двое обвиняемых получили 12 и восемь лет. Ещё двоим подсудимым назначили без одного месяца два года лишения свободы, но они были освобождены от наказания, так как уже отбыли его, находясь в СИЗО. Отец Шахина Аббасова был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Таким образом, троих фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.
По данным следствия, 17 апреля 2024 года 21-летний Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Шахину и его брату Шохрату было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Фигурантов отправили в СИЗО.
Кроме того, на 3,5 года был осужден инспектор ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей не задержал машину с пустившимися в бега подозреваемыми.
