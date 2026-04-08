Барщевский выступил за введение дресс-кода в российских театрах

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Введение дресс-кода в российских театрах является нужной мерой, заявил художественный руководитель частного театра "Неформат" адвокат Михаил Барщевский.
"Я в Большом театре видел несколько лет назад человека, который пришел в сланцах, шортах, майке-алкоголичке и сидел в партере. Конечно, надо (вводить дресс-код - ред.). Если у людей нет внутренней культуры, значит, ее надо прививать. В церковь нельзя зайти в шортах или короткой юбке, потому что место не предполагает. А чем театр отличается?" - сказал Барщевский в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что на спектаклях в своем театре никогда не видел людей, одетых неподобающе. По его словам, у них думающая, интеллектуальная и культурная публика. Адвокат подчеркнул, что цель его театра "Неформат" - чтобы люди думали, а не просто развлекались и получали эмоции.
