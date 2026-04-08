Рейтинг@Mail.ru
Барщевский выступил за введение дресс-кода в российских театрах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 08.04.2026 (обновлено: 18:58 08.04.2026)
Барщевский выступил за введение дресс-кода в российских театрах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Зрители в партере Новосибирского театра оперы и балета
Перейти в медиабанк
Зрители в партере Новосибирского театра оперы и балета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Введение дресс-кода в российских театрах является нужной мерой, заявил художественный руководитель частного театра "Неформат" адвокат Михаил Барщевский.
«
"Я в Большом театре видел несколько лет назад человека, который пришел в сланцах, шортах, майке-алкоголичке и сидел в партере. Конечно, надо (вводить дресс-код - ред.). Если у людей нет внутренней культуры, значит, ее надо прививать. В церковь нельзя зайти в шортах или короткой юбке, потому что место не предполагает. А чем театр отличается?" - сказал Барщевский в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что на спектаклях в своем театре никогда не видел людей, одетых неподобающе. По его словам, у них думающая, интеллектуальная и культурная публика. Адвокат подчеркнул, что цель его театра "Неформат" - чтобы люди думали, а не просто развлекались и получали эмоции.
Эксперт по этикету рассказала, в чем уместно ходить в театр
7 февраля, 14:23
 
Михаил Барщевский, Большой театр, Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала