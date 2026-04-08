ДЖАКАРТА, 8 апр – РИА Новости. Власти Бали намерены прекратить сдачу незарегистрированных вилл в аренду через сервисы по типу Airbnb и Agoda, заявил в интервью РИА Новости губернатор индонезийского острова Бали И Ваян Костер.

По его словам, широкое использование онлайн-сервисов для бронирования жилья привело к росту нелегального сектора аренды на острове, где под видом туристических объектов нередко сдаются частные дома и виллы без лицензий и уплаты налогов.

"Такая практика очень распространена. На Бали тысячи подобных нелегальных объектов появились в результате сделок через Airbnb , Agoda и тому подобное", — отметил Костер.

Губернатор сообщил, что власти уже провели переговоры с руководством Airbnb, в том числе с региональным офисом компании в Сингапуре , и потребовали прекратить продвижение нелицензированного жилья.

"Мы уже вызывали руководство Airbnb, чья штаб-квартира находится в Сингапуре. Я встречался с ними здесь, чтобы они не продвигали нелицензированный туристический бизнес. Все должно быть лицензировано. Им был дан срок до конца марта министром туризма, госпожой Видианти", — рассказал Костер.

По его словам, распространение нелегальной аренды наносит ущерб региону, поскольку значительная часть туристов размещается вне официального сектора, что снижает налоговые поступления от гостиничного и ресторанного бизнеса.

Власти Бали в настоящее время координируют дальнейшие шаги с министерством туризма и готовятся к наведению порядка в этой сфере. После завершения этого этапа к нарушителям будут применяться правовые меры.