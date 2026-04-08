Балицкий рассказал о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на школу

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все пострадавшие после атаки ВСУ на школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.