Балицкий рассказал о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на школу
11:54 08.04.2026 (обновлено: 12:16 08.04.2026)
Балицкий рассказал о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на школу

© Zvezdanews/TelegramПоследствия удара ВСУ по школе в запорожском селе Великая Знаменка
Последствия удара ВСУ по школе в запорожском селе Великая Знаменка
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все пострадавшие после атаки ВСУ на школу в селе Великая Знаменка в Запорожской области находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Нахожусь на прямой связи с региональным министерством здравоохранения, все пострадавшие от вчерашней атаки находятся в стабильном состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь и поддержка", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко.
 
