11:42 08.04.2026 (обновлено: 12:02 08.04.2026)
Россия ведет подготовку к саммиту Россия — Африка, заявил Лавров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 46-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. 8 апреля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 46-м заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России. 8 апреля 2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. РФ ведет подготовку к третьему саммиту Россия - Африка, который состоится в октябре этого года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Я уже сказал, что во внешнеполитическом календаре главное предстоящее событие - это Третий саммит Россия - Африка. Он должен пройти в Москве, согласовано в октябре, в конце октября нынешнего года. Сейчас ведется подготовка", - сказал министр в ходе своего выступления на 46-заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
Лавров выразил уверенность в том, что сегодняшнее заседание внесет свой вклад в эту работу.
"Рассчитываем на активное участие российских регионов", - подчеркнул он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
МИД анонсировал третий саммит "Россия — Африка"
4 марта, 13:28
 
