Московский зоопарк передал макаку Панчи игрушку от морского зайца Макса

"Если тебе взгрустнется, помни, что один морской заяц где-то далеко думает о тебе. Ты справишься, я верю. Ты сильный. И ты не один", — говорится в письме.

"Так это и есть Макс? Какой милый! Большое спасибо! Принимаю этот подарок вместо Панчи. И за Панчи я благодарю Макса из Московского зоопарка и всех причастных к Московскому зоопарку. Большое спасибо!" — сказал Ясунага.

Панчи стал всемирно знаменитым после того, как зоопарк разместил в Х видео с маленьким детенышем японской макаки, который всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана. С февраля его выпустили в стаю и он отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Трогательные сцены, как отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, завоевали сердца тысяч людей по всему миру.