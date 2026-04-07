В Крыму назвали настоящую причину отказа Зеленского идти на переговоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно затягивает мирное решение военного конфликта путем переговоров из-за отсутствия личных гарантий безопасности для него и его окружения, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по Украине пока на паузе, у США много других дел.
«
"Зеленский сознательно затягивает мирное решение военного конфликта, так как добивается для себя личных гарантий безопасности. Без личных гарантий Зеленскому и его окружению переговорный процесс никогда не сдвинется с мертвой точки", - сказал Константинов.
При этом, по его словам, Запад пока не спешит давать Зеленскому никаких гарантий.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле 2025 года. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
