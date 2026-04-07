Россиянам рассказали, с чем можно сочетать зефир

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Зефир рекомендуется подавать с фруктовым соком или сиропом с вином, а сливочный десерт — в охлажденном виде, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Зефир — один из видов белковой пастилы. Его готовят из плодово-ягодного пюре с сахаром и яичным белком, иногда добавляя загуститель.
Полученную массу перекладывают в кондитерский мешок с рифленой насадкой, выдавливают отдельные зефирки нужной формы и оставляют их стабилизироваться при комнатной температуре.
Особо выделяют яблочный зефир, который можно готовить без загустителя, и сливочный — с добавлением взбитых сливок.
Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТ уже включили супы и горячие блюда, салаты, выпечку, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.
Борщ и щи получили рекомендации по приготовлению в России
3 апреля, 10:41