Россиянам рассказали, с чем можно сочетать зефир

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Зефир рекомендуется подавать с фруктовым соком или сиропом с вином, а сливочный десерт — в охлажденном виде, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

Зефир — один из видов белковой пастилы. Его готовят из плодово-ягодного пюре с сахаром и яичным белком, иногда добавляя загуститель.

Полученную массу перекладывают в кондитерский мешок с рифленой насадкой, выдавливают отдельные зефирки нужной формы и оставляют их стабилизироваться при комнатной температуре.

Особо выделяют яблочный зефир, который можно готовить без загустителя, и сливочный — с добавлением взбитых сливок.