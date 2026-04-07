Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, с чем можно сочетать зефир
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 07.04.2026 (обновлено: 12:41 07.04.2026)
Россиянам рассказали, с чем можно сочетать зефир

РИА Новости: зефир можно подавать с фруктовым соком или сиропом с вином

© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник несет зефир на кондитерской фабрике
Сотрудник несет зефир на кондитерской фабрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Зефир рекомендуется подавать с фруктовым соком или сиропом с вином, а сливочный десерт — в охлажденном виде, следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Зефир — один из видов белковой пастилы. Его готовят из плодово-ягодного пюре с сахаром и яичным белком, иногда добавляя загуститель.
Полученную массу перекладывают в кондитерский мешок с рифленой насадкой, выдавливают отдельные зефирки нужной формы и оставляют их стабилизироваться при комнатной температуре.
Особо выделяют яблочный зефир, который можно готовить без загустителя, и сливочный — с добавлением взбитых сливок.
Пока рекомендации по русской кухне разработаны только для 133 блюд, но в дальнейшем планируется их расширить. В ГОСТ уже включили супы и горячие блюда, салаты, выпечку, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.
Борщ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Борщ и щи получили рекомендации по приготовлению в России
3 апреля, 10:41
 
ОбществоГОСТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала