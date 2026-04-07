Зарплатный фонд россиян вырос до 74 триллионов рублей, подсчитали аналитики - РИА Новости, 07.04.2026
00:15 07.04.2026 (обновлено: 00:17 07.04.2026)
Зарплатный фонд россиян вырос до 74 триллионов рублей, подсчитали аналитики

Денежные купюры России. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Общероссийский фонд оплаты труда (ФОТ) в 2025 году составил 74 триллиона рублей, прирост в абсолютном выражении оказался сопоставим с результатами 2023–2024 годов, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР.
"Зарплатный фонд, рассчитанный на основе данных Федеральной налоговой службы России, в 2025 году достиг 74 триллионов рублей", - приводят данные аналитики.
Прирост в абсолютном выражении составил 10,2 триллиона рублей, что по-прежнему сопоставимо с результатами 2023–2024 годов - 11,3 триллиона рублей и 11,5 триллиона рублей соответственно.
Несмотря на исторически низкий уровень безработицы и сохраняющийся кадровый голод, наблюдаются первые признаки охлаждения рынка труда и выхода динамики ФОТ на плато. В предыдущие годы госзаказ в металлургии и машиностроении стимулировал рост зарплат и переток кадров из смежных отраслей. Постепенно эти стимулы исчерпали себя, отмечают авторы исследования.
В 2024 году ключевую роль в оттоке иностранной рабочей силы и создании дефицита на рынке труда, стимулировавшим рост ФОТ, играло сокращение долларового эквивалента рублёвых зарплат. В 2025 году укрепление рубля снова сделало отечественный рынок труда привлекательным для рабочих из стран Средней Азии, экономики которых в значительно большей степени долларизированы по сравнению с российской.
Однако ужесточение миграционного законодательства в 2025 году замедлило возвращение иностранной рабочей силы и не позволило в полной мере компенсировать дефицит кадров. С другой стороны, темп роста зарплат сдерживался изменением географии ввозимой рабочей силы: в ряде отраслей штат пополнился более дешевыми работниками из Индии, Бангладеш и с Кубы.
Сохраняет своё влияние на рынок труда и более фундаментальный фактор возрастной структуры трудоспособного населения России, обусловленный демографической ямой 1990-х годов, отметили аналитики.
