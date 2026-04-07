На ЗАЭС сообщили о стабильно напряженной обстановке - РИА Новости, 07.04.2026
12:37 07.04.2026
На ЗАЭС сообщили о стабильно напряженной обстановке

Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной, идет согласование режима тишины

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Обстановка вокруг ЗАЭС остается стабильно напряженной, согласование режима тишины для восстановления работы ВЛ "Днепровская" продолжается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Обстановка (вокруг ЗАЭС - ред) стабильно-напряженная. По режиму тишины для восстановления работоспособности ВЛ "Днепровская" идут согласования" ,- заявила РИА Новости Яшина.
Все параметры безопасности АЭС под контролем, радиационный фон в норме, сказала она.
Основная ВЛ "Днепровская" была отключена действием защиты 24 марта, станция сейчас снабжается по резервной линии "Ферросплавная-1".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
15 ноября 2025, 16:37
 
