На ЗАЭС сообщили о стабильно напряженной обстановке

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Обстановка вокруг ЗАЭС остается стабильно напряженной, согласование режима тишины для восстановления работы ВЛ "Днепровская" продолжается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

« "Обстановка (вокруг ЗАЭС - ред) стабильно-напряженная. По режиму тишины для восстановления работоспособности ВЛ "Днепровская" идут согласования" ,- заявила РИА Новости Яшина.

Все параметры безопасности АЭС под контролем, радиационный фон в норме, сказала она.

Основная ВЛ "Днепровская" была отключена действием защиты 24 марта, станция сейчас снабжается по резервной линии "Ферросплавная-1".