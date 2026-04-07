Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 165 военных, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.