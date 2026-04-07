Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли до 165 военных, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Кривая Лука, Николаевка, Артема и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сводке оборонного ведомства.
22 июня 2022, 17:18