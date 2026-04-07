Международная выставка "Связь-2026" открылась в Москве

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В выставочном комплексе "Тимирязев Центр" открылась 38-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий "Связь-2026", где на общей площади 15 тысяч квадратных метров представлено свыше 360 компаний из трех стран: России, Китая и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.

Выставка организована АО "Экспоцентр" при поддержке министерства промышленности и торговли России, комитета Государственной думы по науке и высшему образованию и под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Заместитель председателя Государственной думы России по науке и высшему образованию Владимир Кононов сообщил, что открывает не просто выставку, а Российскую неделю высоких технологий (РНВТ-2026), центральным событием которой стала выставка "Связь-2026".

"Цель мероприятия – ускорить внедрение современных технологических достижений в промышленное производство. Особую значимость РНВТ придает ее включение в инициативу "Наука и бизнес" Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным", – сказал Кононов.

Также в рамках РНВТ-2026 проводится экспозиция "Навигационные системы, технологии и услуги" – "Навитех-2026" (где российские компании представят решения для навигации и мониторинга автомобильного транспорта, дистанционного зондирования Земли и высокоточной спутниковой навигации), а также тематический раздел потребительской электроники.

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак, выступая на открытии, указал на то, что информация играет важную роль во всех сферах жизни россиян.

"Хочется, чтобы эта информация была безопасной, полезной, давала новое качество жизни. А это возможно только благодаря наличию высококлассного оборудования – отечественного, надежного, эффективного, безопасного. Информационная сфера России, включая радиоэлектронную промышленность, в последние годы сделала значительный, серьезный шаг вперед. Мы уже уверенно смотрим в будущее", – заявил Шпак.

Почти вдвое по сравнению с прошлым годом выросло на выставке количество решений для кибербезопасности, существенно увеличился ассортимент оборудования для спутниковой и мобильной связи, радиосвязи. Отмечается рост объема предложений в области услуг связи, ЦОД и контакт-центров.

"Мы сегодня понимаем, что невозможно жить без результата труда предприятий, которые производят и "железо", и средства связи, применяют современные технологии, в том числе искусственного интеллекта. Мы не видим развития промышленности без соответствующих передовых решений", – указал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Денис Французов.

Генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев сообщил, что выставка "Связь" проводится с 1975 года. За 50 лет она прошла путь от специализированного показа оборудования до фундаментального глобального проекта "РНВТ".

"Приятно видеть, что из 360 компаний-участниц более 180 – это российские предприятия. Традиционно в выставке принимают участие ведущие профильные вузы страны. Это позволяет сократить дистанцию между теорией и реальным производством, давая студентам возможность увидеть, где их знания будут востребованы завтра", – подчеркнул Фатеев.

Ключевым событием деловой программы станет форум "Связь-2026", в рамках которого будет рассмотрен широкий спектр отраслевых вопросов. Открылся форум пленарной сессией "Телекоммуникации как основа технологического суверенитета".

Выступая на пленарной сессии, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по информационным технологиям, информационной политике и связи Антон Ткачев отметил исключительную важность развития низкоорбитальной спутниковой группировки, которая позволит обеспечить интернетом 95% автодорог, поезда.

Директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух указал на важность развития именно российских разработок в сфере искусственного интеллекта.

"Внедрять ИИ надо независимо от какой-то политической конъюнктуры. В первую очередь это клиентский сервис, разработка новых продуктов, инфраструктуры, безопасности", – уточнил Массух.

В рамках форума "Связь-2026" эксперты обсудят достижение цифрового суверенитета, безопасность, законодательное регулирование технологий, господдержки научных разработок оборудования для телекома и другие актуальные вопросы отрасли.

Комитет Государственной думы по науке и высшему образованию совместно с АО "Экспоцентр" организуют стратегические сессии "Наука и университеты как драйверы развития телеком-отрасли" и "Научно-технологическое развитие России в условиях новых вызовов: приоритеты, кадры, законы".

В рамках деловой программы состоится церемония награждения победителей IV Ежегодного конкурса отраслевых проектов "Импортонезависимость в телекоммуникациях".