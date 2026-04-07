Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по школе в Запорожской области пришелся на библиотеку
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 07.04.2026 (обновлено: 21:14 07.04.2026)
Удар ВСУ по школе в Запорожской области пришелся на библиотеку

© Zvezdanews/TelegramПоследствия удара ВСУ по школе в запорожском селе Великая Знаменка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Удар ВСУ по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области пришелся на помещение библиотеки, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.
"Удар пришёлся на школьную библиотеку", - сказали в департаменте.
Кроме того, по данным департамента, от обстрела села повреждения получили три частных автомобиля на дороге, ведущей к школе.
"Две кареты скорой помощи, прибывшие на место для оказания помощи пострадавшим, были атакованы БПЛА ВСУ", - подчеркнули в департаменте.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. Жизни детей ничего не угрожает, состояние пострадавшей учительницы удалось стабилизовать. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко. По словам губернатора, ситуация находится под контролем, пострадавшим оказана вся необходимая помощь.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала