Удар ВСУ по школе в Запорожской области пришелся на библиотеку

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Удар ВСУ по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области пришелся на помещение библиотеки, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.

Кроме того, по данным департамента, от обстрела села повреждения получили три частных автомобиля на дороге, ведущей к школе.