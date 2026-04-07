Удар ВСУ по школе в Запорожской области пришелся на библиотеку

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Удар ВСУ по школе в селе Великая Знаменка Запорожской области пришелся на помещение библиотеки, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства Запорожской области.
Кроме того, по данным департамента, от обстрела села повреждения получили три частных автомобиля на дороге, ведущей к школе.
"Две кареты скорой помощи, прибывшие на место для оказания помощи пострадавшим, были атакованы БПЛА ВСУ", - подчеркнули в департаменте.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ нанесли удар по школе в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. Жизни детей ничего не угрожает, состояние пострадавшей учительницы удалось стабилизовать. При этом во время эвакуации детей из школы погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко. По словам губернатора, ситуация находится под контролем, пострадавшим оказана вся необходимая помощь.